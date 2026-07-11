Кандидат у прем’єри Польщі від "ПіС" закликає не пускати Україну у ЄС через Волинь

Кандидат у прем’єр-міністри від основної опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Пшемислав Чарнек анонсував резолюцію, якою уряд закликатимуть не пускати Україну до ЄС до вирішення історичних суперечок довкола Волинської трагедії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах у День пам’яті жертв Волинської трагедії.

Чарнек заявив, що "ПіС" внесе до Сейму резолюцію із закликом блокувати євроінтеграцію України через "прославляння виконавців" злочинів на Волині.

"Ми вносимо до Сейму проєкт резолюції проти членства України у ЄС через глорифікацію винуватців Волинської різанини. Закликаємо уряд виступати проти подальшого прогресу в інтеграції України до ЄС. ЄС не може мати серед членів країну, яка відкрито звертається до найгіршого можливого спадку", – заявив політик.

Składamy projekt uchwały sejmowej w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.



Wzywamy rząd do sprzeciwu wobec jakiegokolwiek rozwijania procesu integracji Ukrainy z UE.

UE nie może mieć wśród swoich… pic.twitter.com/phcehiTCCM – Przemysław Czarnek (@CzarnekP) July 11, 2026

Зазначимо, це не перший подібний жест з боку топполітиків "ПіС" за останній час.

На початку липня лідер політсили Ярослав Качинський у листі до членів партії закликав їх блокувати вступ України ЄС, доки Київ не змінить своєї політики щодо "культу Бандери та інших злочинців, прославляння УПА та ОУН".

Перед тим він також висловлювався за те, щоб Польща почала блокувати нові кроки у процесі вступу України в ЄС у контексті скандалу з найменуванням українського підрозділу на честь героїв УПА.

Польський прем’єр Дональд Туск у зверненні до Національного дня пам’яті жертв Волинської трагедії наголосив на необхідності зберігати солідарність, яка "ґрунтується на правді, пам’яті та надії", та наголосив, що пам’ять не може бути знаряддям ненависті.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у своїй промові на Волині говорив про важливість примирення й недопустимість "спіралі ненависті".