У Фінляндії затримали 48 учасників масової бійки футбольних фанатів

Фінська поліція затримала 48 осіб після вуличної бійки у Лахті – ймовірно, футбольних фанатів; серед них переважно фіни та кілька іноземців.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Сутички сталися вдень 11 липня у центрі південного міста Лахті. Перші дзвінки у поліцію про велику вуличну бійку надійшли після опівдня за місцевим часом.

Iltalehti/фото від читача

За словами свідків з місцевого бару, деякі молоді люди одразу прийшли на площу у балаклавах, далі конфліктуючі групи почали кидатися димовими шашками й стільцями з терас. У барі розбили вікно, розбили скло також на лоджії квартири над площею.

Після втручання правоохоронці затримали 48 осіб – переважно фінів. Серед них є також по одному громадянину Польщі, Італії, Австрії та Ліхтенштейну.

Попередньо у поліції вважають учасників бійки фанатами фінських футбольних клубів HJK та FC Lahti, які надвечір грають на місцевому стадіоні.

Правоохоронці запевнили, що продовжать стежити за ситуацією у місті й після матчу.

У Мюнхені після масової бійки футбольних фанатів у квітні затримали понад 500 осіб.

Вуличні заворушення у Франції, що супроводжували перемогу у Лізі чемпіонів паризького футбольного клубу ПСЖ 30 травня, призвели до майже 900 затримань.