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В Естонії готуються надати більше можливостей вакцинованим громадянам

Четвер, 22 липня 2021, 15:22

Уряд Естонії обговорить запровадження системи, що передбачить більші можливості для вакцинованих від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це заявила прем’єрка Кая Каллас. 

Йдеться про допуск на культурні, спортивні, розважальні заходи тощо. Обговорення пропозиції почнуть у четвер. 

"Оскільки кожен в Естонії має можливість вакцинуватися, то в ситуації, доки вакцини працюють проти нових штамів, ми не будемо "закривати" суспільне життя однаково для всіх", - пояснила Кая Каллас.

Вона додала, що перехід до нових правил відбудеться поступово та що він є необхідним, щоб соціально-культурна сфера та економіка могли залишатись хоча б частково відкритими. 

"Завдяки вакцинованим людям Естонія зможе залишитися відкритою", - зауважила Кая Каллас. 

Міністр охорони здоров’я і праці Танел Кіік вже заявив, що найближчим часом запровадять жорсткіші обмеження масових заходів через погіршення ситуації з коронавірусом. 

Він запевнив також, що вимога довідки про щеплення не вимагатиметься для доступу до медичних та освітніх послуг і ресторанів. Водночас в уряді хочуть передбачити можливість для власників барів чи подібних заходів вимагати від клієнтів ковід-сертифікат.

На цей час в Естонії принаймні першою дозою щеплені 55% дорослого населення, а завершили курс вакцинації - 49,2%.

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