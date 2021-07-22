В Эстонии готовятся предоставить больше возможностей вакцинированным гражданам

Правительство Эстонии обсудит введение системы, которая предусмотрит больше возможности для вакцинированных от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом заявила премьер-министр Кая Каллас.

Речь идет о допуске на культурные, спортивные, развлекательные мероприятия и тому подобное. Обсуждение предложения начнут в четверг.

"Поскольку каждый в Эстонии имеет возможность вакцинироваться, то в ситуации, пока вакцины работают против новых штаммов, мы не будем закрывать общественную жизнь одинаково для всех", - пояснила Кая Каллас.

Она добавила, что переход к новым правилам произойдет постепенно и что он необходим, чтобы социально-культурная сфера и экономика могли оставаться хотя бы частично открытыми.

"Благодаря вакцинированным людям Эстония сможет остаться открытой", - отметила Кая Каллас.

Министр здравоохранения и труда Танел Киик уже заявил, что в ближайшее время введут жесткие ограничения массовых мероприятий из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Он заверил также, что требование справки о прививках не потребуется для доступа к медицинским и образовательным услугам и ресторанам. В правительстве хотят предусмотреть возможность для владельцев баров или подобных мероприятий требовать от клиентов ковид-сертификат.

В настоящее время в Эстонии по крайней мере первой дозой привиты 55% взрослого населения, а завершили курс вакцинации - 49,2%.