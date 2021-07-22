В Естонії з’явились перші прецеденти звільнення за відмову вакцинуватися

У Талліннській службі швидкої допомоги звільнили п’ятнадцятьох співробітників, які категорично не погоджуються вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Про звільнення медиків розповів головний лікар "швидкої" Рауль Адлас, зазначивши, що їхні трудові договори розірвали. Загалом у службі працює близько 500 осіб.

Служба швидкої допомоги Таллінна заздалегідь повідомила, що до серпня припинить контракти зі своїми співробітниками, які категорично не погоджуються вакцинуватися. Це пов’язано у тому числі із зобов’язанням керівництва медичних закладів забезпечувати захист здоров’я як своїх співробітників, так і пацієнтів.

"Оскільки йдеться про сферу охорони здоров’я, моя думка - що до пацієнтів в особливо важких станах і пацієнтів у будинках догляду можна допускати лише людей, у яких ризик перенесення інфекційних захворювань зведений до мінімуму. Єдиний доведений метод для цього - щеплення", - зазначив Рауль Адлас.

Суперечка між адміністрацією "швидкої" та частиною колективу тривала близько місяця. Невдоволені медики закликали владу міста звільнити самого Адласа і погрожували позовом до суду, щоб змусити роботодавця довести відсутність альтернативи вакцинації для того, щоб гарантувати максимально можливу інфекційну безпеку.

Представниця Міністерства юстиції Улла Саар раніше у коментарі пояснила, що країна не планує законодавчо зобов’язувати медиків до вакцинації, але якщо це позиція керівника медичного закладу - чинне законодавство дає таку можливість. Якщо роботодавець проаналізував ризики і вважає, що інші заходи безпеки, без вакцинації, не будуть достатніми, пояснив свою позицію колективу і після цього працівники відмовляються щепитися - звільнення на таких підставах буде законним.