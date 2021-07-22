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ЄС до кінця року надасть біднішим країнам на 100 млн доз вакцини більше, ніж обіцяли спочатку

Четвер, 22 липня 2021, 17:01

Євросоюз до кінця 2021 року планує поділитися з біднішими країнами 200 млн доз вакцини від коронавірусу, замість спершу обіцяних 100 млн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Рада оголосити, що ми поділимося з країнами низького та середнього достатку більш ніж 200 млн дозами вакцини від коронавірусу до кінця року", - написала вона у своєму Twitter.

Спершу президентка Єврокомісії під час саміту охорони здоров’я у травні, що проводився в Римі, пообіцяла щонайменш 100 млн доз до кінця року.

Зазначається, що вакцини будуть надані в основному через механізм COVAX "країнам, що потребують їх найбільше".

Нагадаємо, у ЄС використовуються чотири вакцини від коронавірусу - Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra Zeneca та Johnson & Johnson.

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