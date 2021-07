ЄС до кінця року надасть біднішим країнам на 100 млн доз вакцини більше, ніж обіцяли спочатку

Євросоюз до кінця 2021 року планує поділитися з біднішими країнами 200 млн доз вакцини від коронавірусу, замість спершу обіцяних 100 млн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Рада оголосити, що ми поділимося з країнами низького та середнього достатку більш ніж 200 млн дозами вакцини від коронавірусу до кінця року", - написала вона у своєму Twitter.

I'm glad to announce that we will be sharing more than 200 million doses of #COVID19 vaccines with low-and middle-income countries by the end of this year.

