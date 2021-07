ЕС до конца года предоставит бедным странам на 100 млн доз вакцины больше, чем обещали сначала

Евросоюз до конца 2021 года планирует поделиться с бедными странами 200 млн доз вакцины от коронавируса, вместо начала обещанных 100 млн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Совет объявит, что мы поделимся со странами низкого и среднего достатка более чем 200 млн дозами вакцины от коронавируса до конца года", - написала она в своем Twitter.

I'm glad to announce that we will be sharing more than 200 million doses of #COVID19 vaccines with low-and middle-income countries by the end of this year.

