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ЕС до конца года предоставит бедным странам на 100 млн доз вакцины больше, чем обещали сначала

Четверг, 22 июля 2021, 17:01

Евросоюз до конца 2021 года планирует поделиться с бедными странами 200 млн доз вакцины от коронавируса, вместо начала обещанных 100 млн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Совет объявит, что мы поделимся со странами низкого и среднего достатка более чем 200 млн дозами вакцины от коронавируса до конца года", - написала она в своем Twitter.

Сначала президент Еврокомиссии во время саммита здравоохранения в мае, который проводился в Риме, пообещала минимум 100 млн доз до конца года.

Отмечается, что вакцины будут предоставлены в основном через механизм COVAX "странам, которые нуждаются в них больше".

Напомним, в ЕС используются четыре вакцины от коронавируса - Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra Zeneca и Johnson&Johnson.

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