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"Не має жодних шансів": Кулеба прокоментував позов Росії проти України до ЄСПЛ

Четвер, 22 липня 2021, 18:10

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби,  міждержавна скарга Росії проти України до ЄСПЛ не має жодних шансів на успіх і подана виключно з пропагандистською метою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відповіді на запитання ЗМІ під час візиту на лінію розмежування разом з угорським колегою Петером Сійярто. 

"Не втручаючись в правосуддя ЄСПЛ, можу запевнити, що у цієї позивної заяви немає жодної шансів на те, щоб бути задоволеною - вона подана Росією виключно з пропагандистською метою. Ніяких результатів, крім інформаційного галасу і витраченого часу суду для написання відповіді у цього подання не буде", - прокоментував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Росія подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

Росія просить ЄСПЛ застосувати щодо України заходи відповідно до правила 39 Регламенту, яке передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

В українському Мін’юсті позов Росії назвали "перемогою над здоровим глуздом".

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Кулеба Росія ЄСПЛ
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