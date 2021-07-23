Байден призначив на посади послів США в Європі дружин своїх давніх союзників

Президент США Джо Байден призначив чимало жінок на посади послів в Європі, багато хто з яких є дружинами та вдовами провідних і давніх політичних союзників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Байден призначив послом в Австрії Вікторію Реджі Кеннеді, другу дружину Теда Кеннеді, покійного сенатора-демократа від Массачусетса, а Джеймі Харпутліан, дружину давнього донора партії, послом США в Словенії. Раніше він призначив Сінді Маккейн, вдову сенатора від Арізони Джона Маккейна, послом Продовольчого агентства ООН у Римі.

Президенти зазвичай винагороджують політичних і фінансових покровителів посадами в європейських столицях. Байден також призначив жінок-послів у Великій Британії, Франції, Німеччини та Ірландії.

За даними Американської асоціації дипломатичної служби, в період з 1960 по 2016 рік понад 70% кандидатів на посади послів в Західній Європі були політичними призначенцями.

Президент також призначив Девіда Коена, керівника телекомунікаційного сектора і провідного донора Демократичної партії, послом в Канаді.

Адміністрація Байдена обіцяла бути найбільш етичною в історії США, але її критикували за призначення родичів деяких високопоставлених осіб. Серед них - сестра речниці Білого дому Джен Псакі.