Байден назначил на должности послов США в Европе жен своих давних союзников

Президент США Джо Байден назначил немало женщин на должности послов в Европе, многие из которых являются женами и вдовами его ведущих и давних политических союзников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Байден назначил послом в Австрии Викторию Реджи Кеннеди, вторую жену Теда Кеннеди, покойного сенатора-демократа от Массачусетса, а Джейми Харпутлиан, жену давнего донора партии, послом США в Словении. Ранее он назначил Синди Маккейн, вдову сенатора от Аризоны Джона Маккейна, послом Продовольственного агентства ООН в Риме.

Президенты обычно вознаграждают политических и финансовых покровителей должностями в европейских столицах. Байден также назначил женщин-послов в Великобритании, Франции, Германии и Ирландии.

По данным Американской ассоциации дипломатической службы, в период с 1960 по 2016 год более 70% кандидатов на должности послов в Западной Европе были политическими назначенцами.

Президент также назначил Дэвида Коэна, руководителя телекоммуникационного сектора и ведущего донора Демократической партии, послом в Канаде.

Администрация Байдена обещала быть наиболее этичной в ​​истории США, но ее критиковали за назначение родственников некоторых высокопоставленных лиц. Среди них - сестра спикера Белого дома Джен Псаки.