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На кордонах Австрії - багатогодинні пробки через потоки туристів 

Субота, 24 липня 2021, 16:35

На південному та інших кордонах Австрії люди годинами чекають у черзі через великі потоки відпочивальників, що їдуть у відпустки на авто з Австрії на південь або транзитом через Австрію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

"Тягнучки" і затори на основних магістралях країни почалися ще в ніч на суботу і схоже, що до вечора ситуація не покращиться. 

Вже о 3-й ночі з’явились перші колони для в’їзду до Караванкського тунелю, що перетинає гірський хребет Альпійські Караванки між Австрією та Словенією, проблеми з самого ранку виникли і на в’їзді до Тауернського тунелю в центрі країни. 

Кілометрові "тягнучки" виникли і на в’їздах до Австрії з Німеччини та з Угорщини.

Слід зазначити, що ускладнений рух на автобанах перед вихідними не є аномальним явищем - схожа ситуація була і минулої суботи, 17 липня.

У той же час, міністр охорони здоров’я Вольфганг Мюкштайн припустив, що туризм "може знову скінчитися" вже у серпні через погіршення епідемічної ситуації.

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