На границах Австрии - многочасовые пробки из-за потоков туристов

На южной и других границах Австрии люди часами ждут в очередях из-за большого количества отдыхающих, едущих в отпуск из Австрии на юг или транзитом через Австрию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

"Тянучка" и заторы на основных магистралях страны начались еще в ночь на субботу и похоже, что к вечеру ситуация не улучшится.

Уже в 3 часа ночи появились первые колонны на въезд в Караванкский тоннеляь, что пересекает горный хребет между Австрией и Словенией, проблемы с самого утра возникли и на въезде в Тауернский тоннель в центре страны.

Van #Oostenrijk naar #Slovenië is de wachttijd op de #A11 voor de #Karawankentunnel nog altijd 75 minuten. Op de terugweg richting #Oostenrijk bedraagt het oponthoud zelfs 1,5 uur momenteel. pic.twitter.com/3cs98Zxrvt — Verkeersinfo Europa (@Verkeersinfo_EU) July 24, 2021

Сообщают также о километровых "тянучках" на въездах в Австрию из Германии и Венгрии.

Следует отметить, что затрудненное движение на автобанах перед выходными не является аномальным явлением - похожая ситуация была и в прошлую субботу, 17 июля.

В то же время, министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн предположил, что туризм "может снова закончиться" уже в августе из-за ухудшения эпидемической ситуации.

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