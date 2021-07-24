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На границах Австрии - многочасовые пробки из-за потоков туристов

Суббота, 24 июля 2021, 16:35

На южной и других границах Австрии люди часами ждут в очередях из-за большого количества отдыхающих, едущих в отпуск из Австрии на юг или транзитом через Австрию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

"Тянучка" и заторы на основных магистралях страны начались еще в ночь на субботу и похоже, что к вечеру ситуация не улучшится.

Уже в 3 часа ночи появились первые колонны на въезд в Караванкский тоннеляь, что пересекает горный хребет между Австрией и Словенией, проблемы с самого утра возникли и на въезде в Тауернский тоннель в центре страны.

Сообщают также о километровых "тянучках" на въездах в Австрию из Германии и Венгрии.

Следует отметить, что затрудненное движение на автобанах перед выходными не является аномальным явлением - похожая ситуация была и в прошлую субботу, 17 июля.

В то же время, министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн предположил, что туризм "может снова закончиться" уже в августе из-за ухудшения эпидемической ситуации.

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