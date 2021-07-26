Суд заборонив військовим відстріл кроликів біля Дому Інвалідів у Парижі

Паризький адміністративний суд скасував указ префектури, який дозволяв військовим регулювати популяцію диких кроликів біля Дому Інвалідів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Дикі кролики зможуть і надалі спокійно скубти травичку на галявині історичної будівлі у Парижі.

Указ префектури, який класифікував їх як шкідників, даючи військовим дозвіл на регулювання їх популяції, був зупинений минулого четверга Паризьким адміністративним судом.

Рішення суду стало перемогою асоціації захисту тварин Paris Animaux Zoopolis, яка розпочала судові дії з 2018 року.

"Це дуже великий крок вперед. Ми рухаємось до міста Париж, який припиняє класифікацію кроликів як шкідників і який вітає мирне співжиття у місті. Це справді те, що ми хочемо", - говорить Аміндін Санвісенс, співзасновниця асоціації.

Присутність кроликів у центрі французької столиці може здатися нетиповою, але насправді це не так. Роками колонія цих дрібних ссавців оселилася в самому серці 7-го округу.

Для військових же кролики створювали проблему. За їхніми словами, збитки від пошкоджених газонів і пробитих кроликами садових шлангів сягали 15 000 євро. Таким чином, указ префектури дозволив їм відстрілювати кроликів. За даними префектури, щороку вбивали близько 30 кроликів.

Призупинення дії указу порадувало перехожих та туристів. Для них існують інші рішення, окрім відстрілу тварин.