Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

На Сардинии частично взяли под контроль пожары, на восстановление лесов уйдет 15 лет

США не планируют отменять ограничения на поездки из-за штамма "Дельта"

В Северной Македонии бывшие топ-чиновники получили реальные сроки за организацию штурма парламента

США определились с основными кандидатами на должность посла в Украине – ZN.UA






Суд запретил военным отстрел кроликов возле Дома Инвалидов в Париже

Понедельник, 26 июля 2021, 14:51

Парижский административный суд отменил указ префектуры, который позволял военным регулировать популяцию диких кроликов у Дома Инвалидов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Дикие кролики смогут и в дальнейшем спокойно щипать травку на лужайке возле исторического здания в Париже.

Указ префектуры, который классифицировал их как вредителей, давая военным разрешение на регулирование их популяции, был остановлен в прошлый четверг Парижским административным судом.

Решение суда стало победой ассоциации защиты животных Paris Animaux Zoopolis, которая начала судебные действия с 2018 года.

"Это очень большой шаг вперед. Мы двигаемся к городу Парижу, который прекращает классификацию кроликов как вредителей и который приветствует мирное сосуществование в городе. Это действительно то, чего мы хотим", - говорит Аминдин Санвисенс, соучредитель ассоциации.

Присутствие кроликов в центре французской столицы может показаться нетипичным, но на самом деле это не так. Годами колония этих мелких млекопитающих поселилась в самом сердце 7-го округа.

Для военных же кролики создавали проблему. По их словам, убытки от поврежденных газонов и пробитых кроликами садовых шлангов достигали 15 000 евро. Таким образом, указ префектуры позволил им отстреливать кроликов. По данным префектуры, ежегодно убивали около 30 кроликов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
powered by lun.ua