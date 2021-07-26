Суд запретил военным отстрел кроликов возле Дома Инвалидов в Париже

Парижский административный суд отменил указ префектуры, который позволял военным регулировать популяцию диких кроликов у Дома Инвалидов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Дикие кролики смогут и в дальнейшем спокойно щипать травку на лужайке возле исторического здания в Париже.

Указ префектуры, который классифицировал их как вредителей, давая военным разрешение на регулирование их популяции, был остановлен в прошлый четверг Парижским административным судом.

Решение суда стало победой ассоциации защиты животных Paris Animaux Zoopolis, которая начала судебные действия с 2018 года.

"Это очень большой шаг вперед. Мы двигаемся к городу Парижу, который прекращает классификацию кроликов как вредителей и который приветствует мирное сосуществование в городе. Это действительно то, чего мы хотим", - говорит Аминдин Санвисенс, соучредитель ассоциации.

Присутствие кроликов в центре французской столицы может показаться нетипичным, но на самом деле это не так. Годами колония этих мелких млекопитающих поселилась в самом сердце 7-го округа.

Для военных же кролики создавали проблему. По их словам, убытки от поврежденных газонов и пробитых кроликами садовых шлангов достигали 15 000 евро. Таким образом, указ префектуры позволил им отстреливать кроликов. По данным префектуры, ежегодно убивали около 30 кроликов.