Єврокомісія відкрила розслідування проти французької лотереї

Європейська комісія почала розслідування у справі про державну допомогу щодо французького лотерейного оператора Française des Jeux (FDJ).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

"Комісія перевірить відповідність винагороди ринковим умовам і не виключає на даному етапі того, що цей захід міг надати неправомірну економічну перевагу Française des Jeux", - йдеться в заяві.

Після часткової приватизації адміністрацією президента Еммануеля Макрона в 2019 році французька держава надала компанії FDJ ексклюзивне право на деякі лотереї та послуги з розміщення ставок на спорт.

Натомість FDJ виплатила французькій державі 380 мільйонів євро.

Після двох скарг Брюссель стурбований тим, що Франція надала пільговий режим FDJ, яка раніше перебувала під контролем держави.