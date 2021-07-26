Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

На Сардинії частково взяли під контроль пожежі, на відновлення лісів піде 15 років

США не планують скасовувати обмеження на поїздки через штам "Дельта"

У Північній Македонії колишні топ-посадовці отримали реальні терміни за організацію штурму парламенту

США визначились з основними кандидатами на посаду посла в Україні – ZN.UA






Єврокомісія відкрила розслідування проти французької лотереї

Понеділок, 26 липня 2021, 17:53

Європейська комісія почала розслідування у справі про державну допомогу щодо французького лотерейного оператора Française des Jeux (FDJ).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

"Комісія перевірить відповідність винагороди ринковим умовам і не виключає на даному етапі того, що цей захід міг надати неправомірну економічну перевагу Française des Jeux", - йдеться в заяві.

Після часткової приватизації адміністрацією президента Еммануеля Макрона в 2019 році французька держава надала компанії FDJ ексклюзивне право на деякі лотереї та послуги з розміщення ставок на спорт.

Натомість FDJ виплатила французькій державі 380 мільйонів євро.

Після двох скарг Брюссель стурбований тим, що Франція надала пільговий режим FDJ, яка раніше перебувала під контролем держави.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua