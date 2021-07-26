У Чехії з 1 серпня скасують низку коронавірусних обмежень

У Чехії з 1 серпня будуть пом'якшені обмеження по боротьбі з коронавірусом, невакцинованим буде дозволено відвідувати нічні клуби та збільшиться допустима кількість людей на різних заходах.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Войтех, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"З огляду на стабільність епідемічної ситуації, ми вирішили погодити ще один пакет пом'якшення обмежень з 1 серпня. Ми дозволимо людям, які були вакциновані, перенесли коронавірус протягом останніх 180 днів або можуть надати негативний тест, танцювати в клубах і на заходах", - сказав Войтех.

З початку серпня уряд також дозволить операторам басейнів використовувати свою повну місткість, а не тільки 75%, як тепер.

Уряд також вирішив збільшити кількість глядачів на різних спортивних і культурних заходах. Цифри змінюються з 5000 до 7000 на відкритому повітрі і з 2000 до 3000 в приміщенні.

"Що важливо, зараз ми змінюємо кількість глядачів в приміщенні на 100-процентну місткість. Однак не більше 3000 осіб", - сказав Войтех.

Нагадаємо, за даними опитування громадської думки у Чехії, вакцинуватися від коронавірусу не хочуть 23% людей.