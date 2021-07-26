23% чехів не хочуть вакцинуватися від коронавірусу - але вже менше, ніж раніше

За даними опитування громадської думки у Чехії, вакцинуватися від коронавірусу не хочуть 23% людей.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням Radio Prague International, про це свідчить опитування Public Opinion Research Centre (CVVM), проведене у червні.

Водночас 35% людей відповіли, що будуть вакцинуватися, і 7% - що досі вагаються. Решта опитаних відповіли, що вже щеплені принаймні однією дозою або завершили курс вакцинації.

Кількість неохочих йти на щеплення менша, ніж за результатами лютневого опитування - тоді від вакцини збирались відмовитись 33%. Згодом ця цифра знизилася до 26%.

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, на цей час у Чехії принаймні першою дозою щеплені 61,5% дорослого населення і 50,9% завершили курс вакцинації.

У МОЗ Чехії в середині липня повідомили, що серед повністю вакцинованих людей дуже мало випадків зараження: на той час було відомо про 4030 таких випадків з 3,8 мільйона вакцинованих, у яких від завершення щеплення минуло 14 днів.