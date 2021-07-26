В Чехии с 1 августа отменят ряд коронавирусных ограничений

В Чехии с 1 августа будут смягчены ограничения по борьбе с коронавирусом, невакцинированным будет разрешено посещать ночные клубы и увеличится допустимое количество людей на различных мероприятиях.

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Учитывая стабильность эпидемической ситуации, мы решили принять еще один пакет смягчения ограничений с 1 августа. Мы разрешим людям, которые были вакцинированы, перенесли коронавирус в течение последних 180 дней или могут предоставить негативный тест, танцевать в клубах и на мероприятиях", - сказал Войтех.

С начала августа правительство также разрешит операторам бассейнов использовать свою полную вместимость, а не только 75%, как раньше.

Правительство также решило увеличить количество зрителей на различных спортивных и культурных мероприятиях. Цифры меняются с 5000 до 7000 на открытом воздухе и с 2000 до 3000 в помещении.

"Что важно, сейчас мы меняем количество зрителей в помещении на 100-процентную вместимость. Однако не более 3000 человек", - сказал Войтех.

Напомним, по данным опроса общественного мнения в Чехии, вакцинироваться от коронавируса не хотят 23% людей.