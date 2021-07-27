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В Італії спалахнули лісові пожежі ще в кількох місцях, на Сардинії боротьба з вогнем триває

Вівторок, 27 липня 2021, 07:55

На додачу до масштабної пожежі на італійському острові Сардинія, пожежі спалахнули також на Сицилії та в районі на центральному сході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

На Сицилії пожежа почалась у зеленій зоні муніципалітеті Ериче, на північному заході острова, збитки від неї вже називають величезними. Повідомляють також про пожежі на гірському хребті Сікані та в Алкамо у провінції Трапані - теж на заході острова. З минулої доби триває пожежа також в районі Агрідженто. 

 

Відновилась також пожежа у Валь Пескара, вогнеборці намагаються приборкати вогонь з пізнього вечора. 

Нагадаємо, на Сардинії боротьба з масштабними лісовими пожежами триває третю добу, частково осередки вдалося взяти під контроль.

 

Тим часом північ країни потерпає від сильних злив з градом, які завдали шкоди сільськогосподарським посівам, виноградникам і садам. Сильний град пошкодив сотні автомобілів на автомагістралі А1.

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Італія стихійні лиха
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