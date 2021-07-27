В Польше обсуждают идею обязательной вакцинации медиков и работников ресторанной сферы

Совет медицинских экспертов предложил правительству Польши обязать вакцинироваться от коронавируса всех медиков, некоторых госслужащих и работников ресторанной сферы.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной предлагают не только непосредственно для врачей и медсестер, а всех людей, которые являются работниками медицинских учреждений - например, секретарей на ресепшн и технический персонал.

Аналогичный шаг рассматривается для представителей органов государственной и местной власти, как минимум тех, кто в работе непосредственно контактируют с получателями услуг.

Третья категория - работники гастрономии, ресторанов и кафе.

Представительница медицинского совета Магдалена Марчиньска после заседания подтвердила в комментарии, что, по их мнению, вакцинация должна быть обязательной для медиков, и что это обсуждается также в отношении представителей других профессий, которые контактируют с большим количеством людей.

Ранее неофициально сообщалось, что в правительстве Польши не планируют вводить требование ковид-сертификата для посещения ресторанов, кинотеатров и подобных заведений, опасаясь, что это слишком возмутит общество. Зато планируют, что будущие карантины будут распространяться только на невакцинированных.