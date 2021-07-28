Байден визначив кандидатуру посла США в ЄС

Президент США Джо Байден вирішив призначити колишнього посла в Румунії Марка Гітенштейна послом Вашингтона в Європейському Союзі.

Про це Білий дім оголосив у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Марк Гітенштейн - старший радник юридичної компанії Mayer Brown LLP і посол США в Румунії за президентства Барака Обами. Більшу частину останнього десятиліття він працював над проєктами в Центральній і Східній Європі, наголосили в Білому домі.

З того часу як в 2012 році закінчився термін його повноважень як посла, він повертався в регіон більше двох десятків разів.

Вибір посла Байдена ще повинен бути затверджений Сенатом.

"У разі затвердження я матиму честь допомогти в реалізації порядку денного, узгодженого на червневому саміті США та ЄС", - прокоментував Гітенштейн у своїй заяві.

Як повідомлялося, раніше Байден призначив на посади послів США в Європі дружин своїх давніх союзників.