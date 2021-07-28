Болгарія два місяці неправильно підраховувала вакцинованих громадян

Влада Болгарії впродовж двох місяців неправильно підраховувала кількість вакцинованих проти коронавірусу.

Про це йдеться в публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Інформаційна система, яка повідомляє дані про вакцинованих і інфікованих людей, повідомила про різке збільшення числа повністю вакцинованих болгар на 73 000 за день з використанням тільки 8 538 доз вакцини.

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У понеділок 26 липня число людей, які завершили імунізацію, складало 15,3% дорослого населення. У вівторок воно підскочило до 16,7% - або на 73 тисячі осіб більше.

Виявилося, що влада виправила помилку двомісячної давності, пов'язану з повідомленням про щеплення вакциною Janssen (Johnson&Johnson), яка потребує тільки однієї дози для завершення імунізації. Люди, які отримували цю вакцину, не розпізнавалися у системі як такі, що завершили процес вакцинації.

Водночас навіть після виправлення помилки Болгарія залишається на останньому місці в ЄС за темпами вакцинації. Тільки 18,5% дорослих у Болгарії вакциновані однією дозою, в порівнянні із середнім показником по ЄС, що становить 70%.

Щоденна кількість нових випадків коронавірусу в Болгарії подвоїлася за останній тиждень, що спонукало експертів говорити про початок нової хвилі.