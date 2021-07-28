Болгария два месяца неправильно подсчитывала вакцинированных граждан

Власти Болгарии в течение двух месяцев неправильно подсчитывали количество вакцинированных против коронавируса.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Информационная система, которая сообщает данные о вакцинированных и инфицированных людей, сообщила о резком увеличении числа полностью вакцинированных болгар на 73 000 в день с использованием только 8538 доз вакцины.

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В понедельник 26 июля число людей, которые завершили иммунизацию, составляло 15,3% взрослого населения. Во вторник оно подскочило до 16,7% - или на 73 000 человек больше.

Оказалось, что власти исправили ошибку двухмесячной давности, связанную с сообщением о прививки вакциной Janssen (Johnson & Johnson), которая требует только одной дозы для завершения иммунизации. Люди, которые получали эту вакцину, а не распознавались в системе как такие, что завершили процесс вакцинации.

В то же время даже после исправления ошибки Болгария остается на последнем месте в ЕС по темпам вакцинации. Только 18,5% взрослых в Болгарии вакцинированы одной дозой, по сравнению со средним показателем по ЕС, который составляет 70%.