США розглядають питання обов'язкової вакцинації федеральних службовців

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація розглядає питання обов’язкової вакцинації федеральних службовців США від COVID-19.

Про це Байден заявив журналістам у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Це зараз розглядається", - сказав Байден у відповідь на запитання репортерові, чи розглядає адміністрація таку вимогу.

Байден зробив цю заяву у той час, як експерти з охорони здоров'я його адміністрації порадили американцям, повністю вакцинованим проти COVID-19, за деяких обставин знову почати носити маски через швидке поширення дельта-варіанту коронавірусу.

Крім того, Білий дім наказав своїм співробітникам знову почати носити маски.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила в понеділок, що адміністрація поки не визначила, чи буде законно вимагати вакцинації від федеральних службовців. Федеральний уряд США - найбільший роботодавець країни.

У четвер Байден планує оголосити про наступні заходи у спробі залучити більше американців до вакцинації. За словами президента США, збільшення кількості вакцинацій і носіння масок в районах, які найбільше зачепив дельта-варіант, дозволить уникнути запровадження суворих карантинних заходів.

Нові вказівки Центрів США з контролю і профілактики захворювань рекомендують навіть повністю вакцинованим американцям носити маски у закритих громадських приміщеннях в регіонах, де швидко поширюється коронавірус.