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Блок Меркель втрачає підтримку виборців у Німеччині, але поки зберігає лідерство - опитування

Середа, 28 липня 2021, 14:46

Правлячий альянс Німеччини ХДС/ХСС за тиждень втратив два пункти підтримки виборців, але все ще зберігає лідерство.

Про це свідчать дані опитування інституту Forsa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За блок канцлера Ангели Меркель готові проголосувати 26% виборців. Підтримка "Зелених" зросла на два пункти і за них готові віддати голос 21% опитаних.

Соціал-демократи (СДПН), які в даний час входять в коаліцію з ХДС/ХСС, опустилися на один пункт до 15%.

Ліберальні "Вільні демократи" піднялися до 13%, в той час як підтримка вкрай правої "Альтернативи для Німеччини" у 10% і вкрай лівої Die Linke у 7% залишилися незмінними.

Особистий рейтинг лідера ХДС Арміна Лашета, який претендує на місце Меркель після вересневих виборів, впав на шість пунктів до 17%, його випереджає лідер "Зелених" Анналена Бербок - 19%.

На початку тижня Бербок вибачилася за використання слова "негр" в інтерв'ю, коли говорила про приклади расизму.

Перед тим Бербок потрапила у скандал через звинувачення в плагіаті у своїй книжці. 

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