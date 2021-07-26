Кандидатка у канцлери від німецьких "Зелених" вибачилась за слово "негр" в інтерв’ю

Кандидатка у канцлери, №1 у виборчому списку німецьких "Зелених" Анналена Бербок вибачилася за використання слова "негр" в інтерв'ю, коли говорила про приклади расизму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Бербок вибачилася за те, що вжила слово, коли переказувала історію про реальний інцидент у школі, коли дитина відмовилась виконувати завдання, де таке слово використовувалося. Інтерв’ю, яке вона дала Головній раді євреїв Німеччини, стосувалося проблеми антисемітизму та расизму.

Бербок сказала, що знає про расистське походження слова та що воно звучить образливо для темношкірих людей.

"На жаль, під час запису інтерв’ю я процитувала слово, емоційно описуючи цей обурливий інцидент, і відтак вжила його сама… Це було помилкою, і я шкодую про це", - заявила Анналена Бербок у серії твітів у неділю.

У відеозаписі інтерв’ю слово заглушили.

Перед тим Бербок потрапила у скандал через звинувачення в плагіаті у своїй книжці.

Нагадаємо, Бербок вважають головною суперницею Арміна Лашета - нового очільника "християнських демократів" - на майбутніх виборах 26 вересня, які визначать новий склад парламенту та наступника Ангели Меркель на чолі уряду.

Після оголошення її кандидаткою, "Зелені" на деякий час випередили ХДС у симпатіях німців, але згодом християнські демократи знову перебрали першість.

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