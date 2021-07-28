Блок Меркель теряет поддержку избирателей в Германии, но пока сохраняет лидерство - опрос

Правящий альянс Германии ХДС / ХСС за неделю потерял два пункта поддержки избирателей, но все еще сохраняет лидерство.

Об этом свидетельствуют данные опроса института Forsa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

За блок канцлера Ангелы Меркель готовы проголосовать 26% избирателей. Поддержка "Зеленых" выросла на два пункта и за них готовы отдать голос 21% опрошенных.

Социал-демократы (СДПГ), которые в настоящее время входят в коалицию с ХДС / ХСС, опустились на один пункт до 15%.

Либеральные "Свободные демократы" поднялись до 13%, в то время как поддержка крайне правой "Альтернативы для Германии" в 10% и крайне левой Die Linke в 7% остались неизменными.

Личный рейтинг лидера ХДС Армина Лашета, претендующий на место Меркель после сентябрьских выборов, упал на шесть пунктов до 17%, его опережает лидер "Зеленых" Анналена Бербок - 19%.

В начале недели Бербок извинилась за использование слова "негр" в интервью, когда говорила о примерах расизма.

Перед тем Бербок попала в скандал из-за обвинений в плагиате в своей книге.