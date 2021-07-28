Мігранти спробували силою прорватися через сербсько-угорський кордон, є постраждалі

В ніч на середу група з 15 мігрантів намагалася перетнути сербсько-угорський кордон, використовуючи газовий спрей проти угорського військового патруля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Згідно з заявою угорської поліції, поліцейські та військові Угорщини зуміли запобігти незаконному перетину кордону.

Четверо угорських військовослужбовців отримали легкі поранення.

"Колеги роблять все для збереження громадського порядку та безпеки, вони мають достатньо людей та технічних засобів для охорони кордону", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, минулого року Суд Європейського союзу (ECJ) виніс рішення про те, що шукачі притулку в угорському прикордонному таборі біля сербського кордону утримувалися в порушення законодавства ЄС.