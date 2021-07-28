Мигранты попытались силой прорваться через сербско-венгерскую границу, есть пострадавшие

В ночь на среду группа из 15 мигрантов пыталась пересечь сербско-венгерскую границу, используя газовый спрей против венгерского военного патруля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Согласно заявлению венгерской полиции, полицейские и военные Венгрии сумели предотвратить незаконное пересечение границы.

Четверо венгерских военнослужащих получили легкие ранения.

"Коллеги делают все для сохранения общественного порядка, они имеют достаточно людей и технических средств для охраны границы", - говорится в сообщении полиции.

В прошлом году Суд Европейского союза (ECJ) вынес решение о том, что соискатели убежища в венгерском пограничном лагере у сербской границы содержались в нарушение законодательства ЕС.