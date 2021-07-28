Мигранты попытались силой прорваться через сербско-венгерскую границу, есть пострадавшие
Среда, 28 июля 2021, 14:50
В ночь на среду группа из 15 мигрантов пыталась пересечь сербско-венгерскую границу, используя газовый спрей против венгерского военного патруля.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".
Согласно заявлению венгерской полиции, полицейские и военные Венгрии сумели предотвратить незаконное пересечение границы.
Четверо венгерских военнослужащих получили легкие ранения.
"Коллеги делают все для сохранения общественного порядка, они имеют достаточно людей и технических средств для охраны границы", - говорится в сообщении полиции.
В прошлом году Суд Европейского союза (ECJ) вынес решение о том, что соискатели убежища в венгерском пограничном лагере у сербской границы содержались в нарушение законодательства ЕС.
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