ЄС призупиняє обидва позови проти Британії щодо Brexit

Європейська комісія заявила, що заморозить два окремі судові процеси проти Великої Британії "на даному етапі", оскільки вона хоче "продовжити конструктивні обговорення" з Лондоном з приводу торгових угод в Північній Ірландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Брюссель ініціював судові позови проти Лондона в березні після того, як британський уряд в односторонньому порядку відклав введення перевірок після Brexit для певних товарів, що ввозяться в Північну Ірландію з Британії.

Суперечка стосується Протоколу по Північній Ірландії, частини Угоди про Brexit, узгодженої обома сторонами в 2019 році. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон минулого тижня заявив, що протокол є "нестійким", і закликав до перегляду. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відкинула цю пропозицію.

Однак, незважаючи на те, що протокол не підлягає перегляду, представник Комісії заявив в середу, що Брюссель залишається відкритим і "розгляне будь-які пропозиції, які поважають принципи протоколу". З огляду на це ЄС погодиться з проханням Британії про "призупинення" судових позовів проти Лондона.

"Дуже важливо, щоб ми продовжили конструктивні обговорення в майбутні тижні. Що стосується запиту про зупинення провадження, Комісія уважно розгляне нові пропозиції, внесені Британією, відповідно до необхідних процедурних консультацій як всередині країни, так і з Європейським парламентом", - сказав прессекретар ЄК.

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