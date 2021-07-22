Brexit: Єврокомісія відкинула прохання Джонсона про зміни до ірландського протоколу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий шукати компроміси в межах укладеної угоди, але не збирається повторно вести перемовини щодо особливостей руху товарів до та з Північної Ірландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"ЄС продовжить гнучко і креативно підходити до вже існуючих положень протоколу. Але ми не будемо повторно вести перемовини", - заявила фон дер Ляєн після телефонної розмови з прем’єром Британії Борисом Джонсоном.

PM @BorisJohnson called to present the UK Command paper on the Irish/Northern Irish Protocol.



The EU will continue to be creative and flexible within the Protocol framework. But we will not renegotiate.



We must jointly ensure stability and predictability in Northern Ireland. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 22, 2021

Напередодні уряд Британії оголосив про намір повторно домовлятися про умови протоколу щодо Північної Ірландії.

"Прем’єр-міністр пояснив, що зараз протокол функціонує з проблемами і рішення неможливо знайти у рамках передбачених протоколом механізмів. Тому ми запропонували внести до нього значні зміни", - зазначають у повідомленні Даунінг-стріт щодо розмови Джонсона з президенткою Єврокомісії.

Зазначається, що Джонсон обговорював це саме питання в окремій телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Нагадаємо, так званий протокол щодо Північної Ірландії є частиною угоди про Brexit. Щоб після Brexit зберегти "прозорий" кордон між обома частинами острова Ірландія (що є частиною мирної угоди 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії), Північну Ірландію фактично залишили у єдиному ринку ЄС, а митні перевірки тепер мають здійснюватися у портах - між Північною Ірландією та Британією. На практиці це спричинило проблеми з рухом товарів і політичну кризу у регіоні - появою митного кордону між частинами Британії категорично невдоволені лоялісти та юніоністи і вимагають переглянути умови.

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