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Brexit: Єврокомісія відкинула прохання Джонсона про зміни до ірландського протоколу

Четвер, 22 липня 2021, 17:28

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий шукати компроміси в межах укладеної угоди, але не збирається повторно вести перемовини щодо особливостей руху товарів до та з Північної Ірландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"ЄС продовжить гнучко і креативно підходити до вже існуючих положень протоколу. Але ми не будемо повторно вести перемовини", - заявила фон дер Ляєн після телефонної розмови з прем’єром Британії Борисом Джонсоном.

Напередодні уряд Британії оголосив про намір повторно домовлятися про умови протоколу щодо Північної Ірландії. 

"Прем’єр-міністр пояснив, що зараз протокол функціонує з проблемами і рішення неможливо знайти у рамках передбачених протоколом механізмів. Тому ми запропонували внести до нього значні зміни", - зазначають у повідомленні Даунінг-стріт щодо розмови Джонсона з президенткою Єврокомісії.  

Зазначається, що Джонсон обговорював це саме питання в окремій телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. 

Нагадаємо, так званий протокол щодо Північної Ірландії є частиною угоди про Brexit. Щоб після Brexit зберегти "прозорий" кордон між обома частинами острова Ірландія (що є частиною мирної угоди 1998 року, яка поклала край багаторічному конфлікту у Північній Ірландії), Північну Ірландію фактично залишили у єдиному ринку ЄС, а митні перевірки тепер мають здійснюватися у портах - між Північною Ірландією та Британією. На практиці це спричинило проблеми з рухом товарів і політичну кризу у регіоні - появою митного кордону між частинами Британії категорично невдоволені лоялісти та юніоністи і вимагають переглянути умови.  

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