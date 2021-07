Brexit: Єврокомісія відкинула прохання Джонсона про зміни до ірландського протоколу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий шукати компроміси в межах укладеної угоди, але не збирається повторно вести перемовини щодо особливостей руху товарів до та з Північної Ірландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"ЄС продовжить гнучко і креативно підходити до вже існуючих положень протоколу. Але ми не будемо повторно вести перемовини", - заявила фон дер Ляєн після телефонної розмови з прем’єром Британії Борисом Джонсоном.

PM @BorisJohnson called to present the UK Command paper on the Irish/Northern Irish Protocol.



The EU will continue to be creative and flexible within the Protocol framework. But we will not renegotiate.



We must jointly ensure stability and predictability in Northern Ireland.