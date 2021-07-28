ЕС приостанавливает оба иска против Великобритании по Brexit

Европейская комиссия заявила, что заморозит два отдельных судебных процесса против Великобритании "на данном этапе", поскольку она хочет "продолжить конструктивные обсуждения" с Лондоном по поводу торговых сделок в Северной Ирландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Брюссель инициировал судебные иски против Лондона в марте после того, как британское правительство в одностороннем порядке отложило введение проверок после Brexit для определенных товаров, ввозимых в Северную Ирландию из Британии.

Спор касается Протокола по Северной Ирландии, части Соглашения об Brexit, согласованной обеими сторонами в 2019 году. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на прошлой неделе заявил, что протокол является "неустойчивым", и призвал к пересмотру. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла это предложение.

Однако, несмотря на то, что протокол не подлежит пересмотру, представитель Комиссии заявил в среду, что Брюссель остается открытым и "рассмотрит любые предложения, которые уважают принципы протокола". Учитывая это ЕС согласится с просьбой Британии о "приостановлении" судебных исков против Лондона.

"Очень важно, чтобы мы продолжили конструктивные обсуждения в предстоящие недели. Что касается запроса о приостановлении производства, Комиссия внимательно рассмотрит новые предложения, внесенные Британией, в соответствии с необходимыми процедурными консультациями как внутри страны, так и с Европейским парламентом", - сказал пресс-секретарь ЕК.

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