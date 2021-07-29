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У Греції продовжують боротись з кількома осередками лісових пожеж

Четвер, 29 липня 2021, 08:30

В районі на північ від Афін та в регіоні Ахая продовжують боротися з лісовими пожежами.

Про це повідомляє "Європейськаправда" з посиланням на Kathimerini.

За словами пожежників, ситуація порівняно з попередньою добою покращилася в обох точках, але надзвичайні служби залишаються у повній мобілізації. У районі Дроcьї, на півночі від Афін, команду пожежників навіть посилили.

 

Повідомляється, що згоріли щонайменш 6 будинків в Елекістрі та Соулі. Жителі ще 9 сіл у цьому районі отримали попередження про необхідність бути готовими до евакуації. 

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Відомо про двох постраждалих - мешканку Соулі та одного пожежника госпіталізували через запаморочення та ускладнене дихання.

"Ситуація на ранок вже краща. Є багато "розкиданих" осередків горіння, але вони не загрожують житловим районам", - розповів у коментарі мер Еримантоса (в Ахаї) Теодорос Баріс. За його словами, сила вітру зменшилася і це також допомагає. 

До боротьби з вогнем залучені 180 пожежників, 48 гелікоптерів та два літаки. 

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Греція стихійні лиха
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