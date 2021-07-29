Уряд Чехії пропонує додаткову оплачувану відпустку для вакцинованих

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запропонував надати два додаткових дні оплачуваної відпустки усім працівникам, які працюють у державній адміністрації, включаючи працівників міністерства, вчителів чи поліцейських, які були щеплені проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Бабіш сказав, що уряд хоче мотивувати людей до вакцинації, для чого нещодавно запровадив призи та конкурси для людей, які вакцинуються у нових центрах щеплення великих містах, де більше не потрібна реєстрація.

Прем'єр заявив, що уряд закликає всіх міністрів надати два вихідних усім працівникам, які покажуть сертифікат COVID-19. Сюди входитимуть усі, хто був щеплений з січня. Він рекомендував регіонам, муніципалітетам та компаніям наслідувати їхній приклад.

Однак, як написав у своєму Twitter економіст Лукаш Кованда, цей "бонус" обійдеться чеській економіці у понад 800 мільйонів євро.

Інтерес до вакцини у Чехії зменшується - 4,5 мільйони з 10,5 мільйона населення зараз повністю вакциновані, і близько половини населення до цього часу планували імунізацію. В результаті темпи кампанії вакцинації Чехії трохи нижче середнього порівняно з рештою Європи.

Нагадаємо, у Чехії з 1 серпня будуть пом'якшені обмеження по боротьбі з коронавірусом, невакцинованим буде дозволено відвідувати нічні клуби та збільшиться допустима кількість людей на різних заходах.