Україна відправить до Туреччини літак для боротьби з пожежами в Анталії
Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна відправить до Туреччини літак для допомоги у боротьбі з масштабними пожежами на середземноморсьому узбережжі країни.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.
"Висловлюю щирі співчуття моєму другу президенту Реджепу Таїпу Ердогану з приводу масштабних пожеж. Україна надасть Туреччині усю необхідну допомогу. Літак для боротьби з пожежами вилітає завтра", - повідомив Зеленський.
Expressed sincere condolences to my friend President of 🇹🇷 @RTErdogan over the large-scale fires. 🇺🇦 will provide 🇹🇷 with all the necessary assistance. Our firefighting plane will depart to 🇹🇷 tomorrow. 🇺🇦 people will stand together with the friendly 🇹🇷 people at this hard time.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2021
Нагадаємо, пожежі в Анталії тривають вже третю добу в кількох місцях.
За останньою інформацією, кількість загиблих зросла до 4 та десятки людей потрапили до лікарні, повідомляє Hurriyet Dail News. Евакуйовані 18 сіл.
TURKEY #Massive #fire -The forest fire has spread out in the communities— houses & farms are burning. Plants, animals & PEOPLE are dying. -— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 30, 2021
PLEASE PRAY FOR #Turkey #cokusdonemi #TuerkiyeYanıyor #Turkeyisburning #manavgatyanıyor #marmaris #OsmaniyeYanıyor #hatayyanıyor pic.twitter.com/OebeGbnOj4
Спершу вогонь спалахнув у районі Манавгат та поширився на сусідній Аксекі, а згодом - у нових місцях. Одночасно триває близько 10 пожеж. Швидкому поширенню полум’я сприяє суха спекотна погода і сильний вітер.
Unreal this #marmaris #fires pic.twitter.com/1BdVD3zRB5— John Boddy (@Bodders444) July 29, 2021
У турецькій провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.
До боротьби з вогнем залучені сотні працівників служб надзвичайних ситуацій.
Провінція Балікесір через високий ризик пожежної небезпеки заборонила заходити в ліси, окрім визначених зон відпочинку і облаштованих природних парків. У лісових зонах забороняється розпалювати будь-яке полум’я.
Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".