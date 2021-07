Україна відправить до Туреччини літак для боротьби з пожежами в Анталії

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна відправить до Туреччини літак для допомоги у боротьбі з масштабними пожежами на середземноморсьому узбережжі країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Висловлюю щирі співчуття моєму другу президенту Реджепу Таїпу Ердогану з приводу масштабних пожеж. Україна надасть Туреччині усю необхідну допомогу. Літак для боротьби з пожежами вилітає завтра", - повідомив Зеленський.

Expressed sincere condolences to my friend President of 🇹🇷 @RTErdogan over the large-scale fires. 🇺🇦 will provide 🇹🇷 with all the necessary assistance. Our firefighting plane will depart to 🇹🇷 tomorrow. 🇺🇦 people will stand together with the friendly 🇹🇷 people at this hard time.