Україна відправить до Туреччини літак для боротьби з пожежами в Анталії

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна відправить до Туреччини літак для допомоги у боротьбі з масштабними пожежами на середземноморсьому узбережжі країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Висловлюю щирі співчуття моєму другу президенту Реджепу Таїпу Ердогану з приводу масштабних пожеж. Україна надасть Туреччині усю необхідну допомогу. Літак для боротьби з пожежами вилітає завтра", - повідомив Зеленський.

Expressed sincere condolences to my friend President of 🇹🇷 @RTErdogan over the large-scale fires. 🇺🇦 will provide 🇹🇷 with all the necessary assistance. Our firefighting plane will depart to 🇹🇷 tomorrow. 🇺🇦 people will stand together with the friendly 🇹🇷 people at this hard time. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2021

Нагадаємо, пожежі в Анталії тривають вже третю добу в кількох місцях.

За останньою інформацією, кількість загиблих зросла до 4 та десятки людей потрапили до лікарні, повідомляє Hurriyet Dail News. Евакуйовані 18 сіл.

Спершу вогонь спалахнув у районі Манавгат та поширився на сусідній Аксекі, а згодом - у нових місцях. Одночасно триває близько 10 пожеж. Швидкому поширенню полум’я сприяє суха спекотна погода і сильний вітер.

У турецькій провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.

До боротьби з вогнем залучені сотні працівників служб надзвичайних ситуацій.

Провінція Балікесір через високий ризик пожежної небезпеки заборонила заходити в ліси, окрім визначених зон відпочинку і облаштованих природних парків. У лісових зонах забороняється розпалювати будь-яке полум’я.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".