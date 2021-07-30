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Україна відправить до Туреччини літак для боротьби з пожежами в Анталії

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Україна відправить до Туреччини літак для боротьби з пожежами в Анталії

П'ятниця, 30 липня 2021, 07:57

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна відправить до Туреччини літак для допомоги у боротьбі з масштабними пожежами на середземноморсьому узбережжі країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Висловлюю щирі співчуття моєму другу президенту Реджепу Таїпу Ердогану з приводу масштабних пожеж. Україна надасть Туреччині усю необхідну допомогу. Літак для боротьби з пожежами вилітає завтра", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, пожежі в Анталії тривають вже третю добу в кількох місцях. 

 

За останньою інформацією, кількість загиблих зросла до 4 та десятки людей потрапили до лікарні, повідомляє Hurriyet Dail News. Евакуйовані 18 сіл.

Спершу вогонь спалахнув у районі Манавгат та поширився на сусідній Аксекі, а згодом - у нових місцях. Одночасно триває близько 10 пожеж. Швидкому поширенню полум’я сприяє суха спекотна погода і сильний вітер.

У турецькій провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.

До боротьби з вогнем залучені сотні працівників служб надзвичайних ситуацій. 

Провінція Балікесір через високий ризик пожежної небезпеки заборонила заходити в ліси, окрім визначених зон відпочинку і облаштованих природних парків. У лісових зонах забороняється розпалювати будь-яке полум’я.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

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