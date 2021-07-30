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Бороться с пожарами в Анталии помогут два украинских самолета

Пятница, 30 июля 2021, 10:11

Украина отправит для борьбы с масштабными пожарами в турецкой Анталии два пожарных самолета.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"30 июля два пожарных самолета ГСЧС Украины вылетают в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) и распространившихся на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла", - говорится в заявлении.

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Сначала президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отправку в Анталии одного самолета.

Помощь отправляют согласно договору о сотрудничестве между ГСЧС и аналогичным турецким ведомством – президенцией по управлению на случай чрезвычайных ситуаций.

"Украина направляет два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии", - отмечает ГСЧС.

 

По информации, переданной ведомству, всего к тушению пожаров в Анталии уже привлечены более 4000 человек, 457 единиц техники и 35 самолетов или вертолетов.

Напомним, пожары в Анталии, на средиземноморском побережье Турции, продолжаются уже третьи сутки, одновременно в десятке мест. В результате пожаров погибли четыре человека и десятки пострадали, эвакуированы минимум 18 сел.

В турецкой провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям, туристов пришлось временно эвакуировать на пляж.

Последствия пожара в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

 

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Турция стихийные бедствия
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