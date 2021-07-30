Президентка Естонії назвала гібридною кризою ситуацію з мігрантами в Литві

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що ситуація з мігрантами в Литві є гібридною кризою і зачіпає всі країни Балтії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Скоординований потік людей через литовський кордон в останні тижні не є кризою біженців. Це не міграційна криза і не тільки литовська проблема. Це явно гібридна криза, яка може бути небезпечною для всіх трьох країн Балтії, а також для НАТО і Європейського Союзу в цілому" , - заявила Кальюлайд в п'ятницю на зустрічі з главою МВС Крістіаном Яані і міністром оборони Калле Лаанетом.

Президентка закликала "ні в якому разі не применшувати або недооцінювати цю небезпеку".

Раніше потік біженців з Білорусі до Литви назвала гібридною атакою прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Як повідомлялося, з початку липня з території Білорусі до Литви незаконно потрапили вже понад 2600 мігрантів.