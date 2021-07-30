Президент Эстонии назвала гибридным кризисом ситуацию с мигрантами в Литве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что ситуация с мигрантами в Литве является гибридным кризисом и затрагивает все страны Балтии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Скоординированный поток людей через литовскую границу в последние недели не является кризисом беженцев. Это не миграционный кризис и не только литовская проблема. Это явно гибридный кризис, который может быть опасным для всех трех стран Балтии, а также для НАТО и Европейского Союза в целом" , - заявила Кальюлайд в пятницу на встрече с главой МВД Кристианом Яани и министром обороны Калле Лаанетом.

Президент призвала "ни в коем случае не преуменьшать или недооценивать эту опасность".

Ранее поток беженцев из Беларуси в Литву назвала гибридной атакой премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Как сообщалось, с начала июля с территории Беларуси в Литву незаконно попали уже более 2600 мигрантов.