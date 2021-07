За липень до Литви через Білорусь прибули понад 2600 мігрантів

З початку липня з території Білорусі до Литви незаконно потрапили вже понад 2600 мігрантів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланям на LRT, про це повіомили у Державній службі охорони кордону.

За минулу добу на кордоні затримали 137 мігрантів. З них 106 мали документи громадян Іраку або представилися громадянами цієї країни.

З усіх нелегальних мігрантів, що прибули протягом липня, складають більшість також іракці - 2111 особа. Решта, наскільки вдалося встановити - 191 осіб з Конго, 129 з Камеруну, 89 з Росії та Сирії, 85 з Ірану, 79 - з Гвінеї, Афганістану та деяких інших країн. Більшість сподіваються через Литву потрапити до інших країн ЄС.

З початку року до Литви прибуло 3282 нелегальних мігрантів, що в 40 разів більше, ніж за увесь 2020 рік.

29 липня до Литви прибула спеціальна дипломатична місія з Іраку, очолювана керівником європейського департаменту МЗС країни, щоб обговорити способи перервання маршруту незаконної міграції. Прем’єрка Інгріда Шимоніте сказала, що це важливий крок, але вона сумнівається, що це допоможе швидко змінити ситуацію.

"Ми найбільше сподіваємося на контакти, які має ЄС з Іраком і Туреччиною", - зазначила Шимоніте.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що провів перемовини з Іраком на цю тему.

"Це проблема не лише однієї країни-члена, а й всього ЄС, і ми розраховуємо на підтримку Іраку", - заявив він після розмови з міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хуссейном.

Good conversation w/ Iraqi Foreign Minister @Fuad_Hussein1 yesterday on how to tackle increased number of Iraqi citizens irregularly crossing from Belarus into Lithuania.



This is an issue of concern not only for one Member State but for the entire EU. We count on Iraq’s support.