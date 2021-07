У Нідерландах поліція викрила "найбільшу в історії країни" лабораторію метамфетаміну

У Нідерландах поліція припинила діяльність лабораторії, яка могла виробляти до 100 кілограмів синтетичних наркотиків на добу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle/dpa.

У п'ятницю, 30 липня, поліція міста Недерверт заявила, що це "найбільше та найпрофесійніше виробництво наркотику Crystal Meth, яке будь-коли виявляли в Нідерландах".

Aan de Hoogbosweg in #Nederweert is de politie afgelopen nacht gestuit op een grote productielocatie van crystal meth. Uit onderzoek blijkt dat het qua hoeveelheden grondstoffen en eindproducten de grootste ooit is. Er is één aanhouding verricht. https://t.co/FxRxeftcpE pic.twitter.com/OsjZgmCEo8