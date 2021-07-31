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У Нідерландах поліція викрила "найбільшу в історії країни" лабораторію метамфетаміну

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У Нідерландах поліція викрила "найбільшу в історії країни" лабораторію метамфетаміну

Субота, 31 липня 2021, 17:42

У Нідерландах поліція припинила діяльність лабораторії, яка могла виробляти до 100 кілограмів синтетичних наркотиків на добу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle/dpa.

У п'ятницю, 30 липня, поліція міста Недерверт заявила, що це "найбільше та найпрофесійніше виробництво наркотику Crystal Meth, яке будь-коли виявляли в Нідерландах".

Вийти на злочинців правоохоронцям вдалося завдяки інформації з повідомлень у зашифрованому чаті. 

 

Лабораторію розмістили у двох з'єднаних між собою складських приміщеннях. Скільки часу вона вже працювала, поки невідомо.

 

За даними поліції, у ній могли виробляти понад 100 кілограмів синтетичних наркотиків на добу. Ринкова вартість такої партії метамфетаміну становить близько мільйона євро. 

Правоохоронці затримали 62-річного чоловіка з Польщі - мешканця будинку, розташованого поруч з приміщенням лабораторії, та не виключають подальших арештів. 

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Нідерланди
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