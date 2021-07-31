В Нидерландах полиция разоблачила "крупнейшую в истории страны" нарколабораторию

В Нидерландах полиция пресекла деятельность лаборатории, которая могла производить до 100 килограммов синтетических наркотиков в сутки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle / dpa.

В пятницу, 30 июля, полиция города Недерверт заявила, что это "самое масштабное и профессиональное производство наркотика Crystal Meth, которое когда-либо обнаруживали в Нидерландах".

Aan de Hoogbosweg in #Nederweert is de politie afgelopen nacht gestuit op een grote productielocatie van crystal meth. Uit onderzoek blijkt dat het qua hoeveelheden grondstoffen en eindproducten de grootste ooit is. Er is één aanhouding verricht. https://t.co/FxRxeftcpE pic.twitter.com/OsjZgmCEo8 — Politie Eenheid Limburg (@PolLimburg) July 30, 2021

Выйти на преступников правоохранителям удалось благодаря информации из сообщений в зашифрованном чате.

Лабораторию разместили в двух соединенных между собой складских помещениях. Сколько времени она уже работала, пока неизвестно.

По данным полиции, в ней могли производить более 100 килограммов синтетических наркотиков в сутки. Рыночная стоимость такой партии метамфетамина составляет около миллиона евро.

Правоохранители задержали 62-летнего мужчину из Польши - жителя дома, расположенного рядом с помещением лаборатории, и не исключают дальнейших арестов.