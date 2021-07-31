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В Нидерландах полиция разоблачила "крупнейшую в истории страны" нарколабораторию

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В Нидерландах полиция разоблачила "крупнейшую в истории страны" нарколабораторию

Суббота, 31 июля 2021, 17:42

В Нидерландах полиция пресекла деятельность лаборатории, которая могла производить до 100 килограммов синтетических наркотиков в сутки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle / dpa.

В пятницу, 30 июля, полиция города Недерверт заявила, что это "самое масштабное и профессиональное производство наркотика Crystal Meth, которое когда-либо обнаруживали в Нидерландах".

Выйти на преступников правоохранителям удалось благодаря информации из сообщений в зашифрованном чате.

 

Лабораторию разместили в двух соединенных между собой складских помещениях. Сколько времени она уже работала, пока неизвестно.

 

По данным полиции, в ней могли производить более 100 килограммов синтетических наркотиков в сутки. Рыночная стоимость такой партии метамфетамина составляет около миллиона евро.

Правоохранители задержали 62-летнего мужчину из Польши - жителя дома, расположенного рядом с помещением лаборатории, и не исключают дальнейших арестов.

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Нидерланды
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