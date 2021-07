В Нидерландах полиция разоблачила "крупнейшую в истории страны" нарколабораторию

В Нидерландах полиция пресекла деятельность лаборатории, которая могла производить до 100 килограммов синтетических наркотиков в сутки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle / dpa.

В пятницу, 30 июля, полиция города Недерверт заявила, что это "самое масштабное и профессиональное производство наркотика Crystal Meth, которое когда-либо обнаруживали в Нидерландах".

Aan de Hoogbosweg in #Nederweert is de politie afgelopen nacht gestuit op een grote productielocatie van crystal meth. Uit onderzoek blijkt dat het qua hoeveelheden grondstoffen en eindproducten de grootste ooit is. Er is één aanhouding verricht. https://t.co/FxRxeftcpE pic.twitter.com/OsjZgmCEo8