Ле Пен переобрали лідером ультраправих Франції попри невдачу на місцевих виборах

Марін Ле Пен переобрана лідером правопопулістської французької партії "Національне об'єднання".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Ле Пен була єдиним кандидатом на посаду. За результатами голосування, проведеного 1 липня, ультраправа лідерка, яка очолювала партію з 2011 року, отримала 98,35% голосів.

Результати голосування були оголошені в неділю на партійному з'їзді в Перпіньяні. Кількість зареєстрованих для участі у виборах членів партії не називалося.

В ході з'їзду члени партії також проголосували за затвердження Жордана Барделли на пост віцепрезидента "Національного об'єднання".

Ле Пен раніше заявила, що має намір взяти участь в президентських виборах, які пройдуть у Франції у 2022 році.

Нагадаємо, у червні на виборах до місцевих рад ультраправі набрали менше голосів, ніж очікувалося.

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