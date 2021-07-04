Ле Пен переизбрали лидером ультраправых Франции, несмотря на неудачу на местных выборах

Марин Ле Пен переизбрана лидером правопопулистсткой французской партии "Национальное объединение".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Ле Пен была единственным кандидатом на должность. По результатам голосования, проведенного 1 июля, крайне правый лидер, возглавлявшая партию с 2011 года, получила 98,35% голосов.

Результаты голосования были объявлены в воскресенье на партийном съезде в Перпиньяне. Количество зарегистрировавшихся для участия в выборах членов партии не называлось.

В ходе съезда члены партии также проголосовали за утверждение Жордана Барделлы на пост вице-президента "Национального объединения".

Ле Пен ранее заявила, что намерена принять участие в президентских выборах, которые пройдут во Франции в 2022 году.

Напомним, в июне на выборах в местные советы ультраправые набрали меньше голосов, чем ожидалось.

Подробнее о выборах во Франции читайте в статье "Эффект Зеленского", чтобы победить Макрона: чего ждать от выборов во Франции.

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