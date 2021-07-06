Зеленський обговорив з главою Євроради підготовку до саміту Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський і глава Європейської ради Шарль Мішель під час зустрічі у Вільнюсі обговорили підготовку до саміту "Україна - ЄС", запланованого на 12 жовтня.

Про це з посиланням на Офіс президента повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

"Під час зустрічі лідери обговорили пріоритети двосторонньої взаємодії в контексті підготовки до 23-го саміту Україна - ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня 2021 року. Президент України подякував за прийняття Радою ЄС проєкту Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС і висловив сподівання, що Угода буде підписана і почне застосовуватися найближчим часом ", - йдеться у повідомленні.

Також співрозмовники приділили увагу ініціативи "Асоційоване тріо", яку започаткували Україна, Грузія і Молдова.

Зеленський подякував Мішелю за готовність сприяти реалізації потенціалу співробітництва між ЄС та країнами, які уклали Угоди про асоціацію.

Як повідомлялося, Зеленський 6-7 липня перебуває в Литві з робочим візитом.