США заборонили продаж квитків на рейси до Білорусі

Міністерство транспорту США видало розпорядження про заборону продажу квитків на авіаперевезення між Сполученими Штатами та Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Рішення було ухвалене у відповідь на примусову посадку літака Ryanair у Мінську та арешту журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту.

Заборона також застосовується до "міжлінійних" поїздок, при яких квитки купуються через одну авіакомпанію, а виконуються кількома авіакомпаніями.

Рішення уряду США є здебільшого символічним, оскільки порівняно мало квитків купується для поїздок до Білорусі в американських туристичних службах.

Асоціація пілотів повітряних ліній (ALPA) заявила про підтримку такого рішення, додавши, що "агресивне та необгрунтоване перехоплення пасажирського літака над Білоруссю є грубим порушенням зобов'язань Білорусі ... і зневажає прийняті норми міжнародної поведінки".

Винятки з цього правила будуть можливі з гуманітарних обставин, а також з причин, пов'язаних з національними інтересами і безпекою США. У Держдепі раніше заявляли, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона.