США запретили продажу билетов на рейсы в Беларусь

Министерство транспорта США выдало распоряжение о запрете продажи билетов на авиаперевозки между Соединенными Штатами и Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Решение было принято в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.

Запрет распространяется также на поездки при которых билеты покупаются через одну авиакомпанию, а выполняются несколькими авиакомпаниями.

Решение правительства США является в основном символическим, поскольку сравнительно мало билетов покупается для поездок в Беларусь в американских туристических службах.

Ассоциация пилотов воздушных линий (ALPA) заявила о поддержке такого решения, добавив, что "агрессивный и необоснованный перехват пассажирского самолета над Беларусью является грубым нарушением обязательств Беларуси ... и попирает принятые нормы международного поведения".

Исключения из этого правила будут возможны по гуманитарным обстоятельствам, а также по причинам, связанным с национальными интересами и безопасностью США. В Госдепе ранее заявляли, что ограничение рейсов между США и Беларусью отвечает интересам внешней политики Вашингтона.