У Норвегії блогерів зобов’яжуть повідомляти про "відфотошоплені" знімки

У Норвегії незабаром набудуть чинності зміни до закону про маркетинг, згідно з яким місцеві блогери та рекламодавці не матимуть права публікувати відредаговані зображення, не попередивши про це підписників.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Йдеться про знімки, з яких блогери та знаменитості отримують оплату або будь-яку іншу вигоду - тобто рекламні пости.

Поправки ухвалили через дедалі більші побоювання щодо того, як нереалістичні стандарти краси впливають на самооцінку та психічний стан користувачів соцмереж.

Коли саме нові правила набудуть чинності, вирішить король Норвегії. На урядовому сайті йдеться, що мета закону - знизити тиск на суспільство, який спричиняють "ідеалізовані люди в рекламі".

"З-поміж іншого, запроваджується обов'язок позначати відретушовану або змінену будь-яким іншим чином рекламу, коли це означає, що тіло людини відхиляється від реальності з точки зору форми, розміру та вигляду шкіри", - йдеться у поясненні.

Зміни зачеплять усіх, хто публікує платні рекламні пости в соцмережах, - зокрема, блогерів, акторів, співаків та інших знаменитостей.

Дослідження, проведене минулого року в Британії, показало: більшість молодих людей віком до 18 років кажуть, що зображення у соцмережах дуже сильно впливають на їхні уявлення про те, як має виглядати тіло.

Лише 5% респондентів заявили, що вони не розглядали можливість якимось чином змінити свою зовнішність - шляхом дієти чи операції.