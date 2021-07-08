У Франції починають консультації щодо дат президентських виборів 2022 року

У Франції найближчими днями відбудуться консультації між політсилами щодо дат проведення президентських виборів 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Президент Еммануель Макрон та прем’єр Жан Кастекс доручили проведення консультацій міністру внутрішніх справ Жералю Дарманену.

"Конституція встановлює конкретні часові рамки. Але на цей період припадають також святкові дні і канікули, тож треба врахувати усі ці фактори", - зазначив речник уряду Габріель Атталь.

За словами Дарманена, розглядаються два варіанти: 10 і 24 квітня, або 17 квітня і 1 травня.

Згідно із законодавством, перший тур повинен відбутися за 20-35 днів до переходу влади із завершенням каденції чинного президента, а другий тур, якщо він необхідний - через чотирнадцять днів після першого.

Оскільки Макрон офіційно став главою держави з 14 травня 2017 року, передача влади наступнику або початок його другої президентської каденції повинні відбутися найпізніше 13 травня 2022 року.

Нагадаємо, на місцевих виборах у червні 2021 року, які розглядають як певний "маркер" настроїв перед президентськими виборами, партія Макрона "Вперед, Республіко" серйозно відстала від конкурентів. Водночас, ультраправі, лідерка яких Марін Ле Пен вважається головною конкуренткою Макрона на майбутніх президентських виборах, також набрали менше голосів, ніж очікували.

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