Во Франции начинают консультации о датах президентских выборов 2022 года

Во Франции в ближайшие дни состоятся консультации между политсилами о датах проведения президентских выборов в 2022 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Президент Эммануэль Макрон и премьер Жан Кастекс поручили проведение консультаций министру внутренних дел Жералю Дарманену.

"Конституция устанавливает конкретные временные рамки. Но на этот период приходятся также праздничные дни и периоды каникул, поэтому необходимо учесть все эти факторы", - отметил представитель правительства Габриэль Атталь.

По словам Дарманена, рассматриваются два варианта: 10 и 24 апреля, или 17 апреля и 1 мая.

Согласно законодательству, первый тур должен состояться за 20-35 дней до перехода власти с завершением каденции действующего президента, а второй тур, если он необходим - через четырнадцать дней после первого.

Поскольку Макрон официально стал главой государства с 14 мая 2017 года, передача власти преемнику или начало его второй президентской каденции должны состояться не позже 13 мая 2022 года.

Напомним, на местных выборах в июне 2021 года, которые рассматривают как маркер настроений перед президентскими выборами, партия Макрона "Вперед, Республика" серьезно отстала от конкурентов. В то же время, ультраправые, лидерка которых Марин Ле Пен считается главной конкуренткой Макрона на предстоящих президентских выборах, также набрали меньше голосов, чем ожидали.

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