Словенія проведе референдум щодо будівництв на берегах моря і річок

У Словенії в неділю відбудеться референдум щодо змін у законодавстві про водні ресурси, які, за словами екологів, відкривають шлях будівельним проєктам на берегах моря, озер і річок, і можуть загрожувати довкіллю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Юридично обов'язкове загальнонаціональне голосування було ініційоване екологами після того, як в березні парламент схвалив поправки до водного закону Словенії.

Уряд прем'єр-міністра Янеза Янши заявляє, що поправки покликані забезпечити більше коштів для захисту озер і річок, укріпити захист від повеней і посилити будівельні норми.

"Інша мета полягає в тому, щоб гарантувати, що біля води будуть будуватися тільки будівлі громадського користування та із суворими вимогами", - сказав міністр навколишнього середовища і територіального планування Андрій Візяк.

Він сказав, що тільки близько 20% будівель на Адріатичному узбережжі Словенії призначені для громадського користування.

Групи громадянського суспільства, які сформували "Рух за питну воду" і зібрали понад 50 000 підписів, щоб зробити референдум обов'язковим, кажуть, що законодавчі зміни фактично послаблять правила будівництва в прибережних районах.

Вони побоюються, що будуть побудовані ресторани, інші туристичні об'єкти, магазини та автостоянки, які обмежать доступ населення до озер, річок і моря, збільшать ризик забруднення води та поставлять під загрозу якість питної води.

У 2016 році Словенія внесла поправки у конституцію, щоб зробити доступ до води основним правом для всіх громадян і припинити її комерціалізацію.

Для відхилення поправок проти них на референдумі повинні проголосувати більшість словенців, а явка повинна скласти не менше 20%.